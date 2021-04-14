Умер «американский Мавроди» Берни Мэдофф — глава крупнейшей финансовой пирамиды в истории

Один из главных аферистов ХХ века Берни Мэдофф умер в тюрьме, сообщает AP.

Один из главных аферистов ХХ века и организатор крупнейшей в истории финансовой пирамиды Берни Мэдофф умер в тюрьме, сообщает AP со ссылкой на осведомленный источник. По информации издания, экс-председатель совета директоров фондового рынка NASDAQ скончался в больнице от естественных причин.

С 2009 года Мэдофф отбывал срок в тюрьме Северной Каролины — суд приговорил его к 150 годам заключения. В прошлом году адвокаты Мэдоффа подали прошение об освобождении 82-летнего мужчины из тюрьмы во время пандемии COVID-19. Защитники утверждали, что он страдал почечной недостаточностью в терминальной стадии и другими хроническими заболеваниями, но в ходатайстве было отказано.

Мэдофф признался, что обманывал тысячи клиентов на протяжении десятилетий — те вкладывали в его пирамиду миллиарды долларов инвестиций. Madoff Investment предлагал американцам доходность от инвестиций в 12% годовых, что было значительно выше банковских депозитов, но безопаснее биржевых спекуляций. К концу 1980-х годов сделки Madoff Investment составляли около 5% от общего количества сделок на бирже Нью-Йорка.

К 1990 году бизнес Мэдоффа оформился в настоящую финансовую пирамиду, рухнувшую в кризис 2008 года. Новых вкладчиков не стало и выяснилось, что фонд не в состоянии выплачивать инвесторам дивиденды: всего 3 миллиона вкладчиков доверили Мэдоффу деньги общей суммой более 60 миллиардов долларов, из которых финансист прикарманил около 13 миллиардов — полиция «находила» их в шикарной недвижимости, яхтах и элитных автомобилях.

К моменту ареста клиенты Мэдоффа продолжали получать фальшивые выписки со счетов, где говорилось, будто бы у них есть активы на сумму 60 миллиардов долларов — на самом деле активов не было. После многочисленных заседаний суд взыскал с Мэдоффа более 13 миллиардов долларов.