Арестованная в ОАЭ ню-модель с ужасом вспоминает тюремный рис с подливой

Украинская модель, депортированная из Дубая после скандальной обнаженной фотосессии на балконе, рассказала о жутких условиях в арабской тюрьме.

Украинская модель, депортированная из Дубая после скандальной обнаженной фотосессии на балконе, рассказала о жутких условиях в арабской тюрьме.

По словам модели, местные полицейские сразу после ареста отобрали у девушек телефоны и за все восемь дней заключения не дали им возможности сообщить родителям о своем положении. Задержанные спали на матрасах в условиях антисанитарии и не имели доступа к средствам гигиены.

С особенным отвращением украинка вспомнила рацион тюремного питания и угрозы убийством со стороны других заключенных.

"У нас отобрали абсолютно все, шмонали, завели сначала в комнату, где один матрас, а нас 12 девочек. Не кормили целый день, а ночью принесли безвкусный рис с ужасной подливой, но это оказалось одно из лучших блюд после хлеба, который дают в четыре утра. Нас угрожали убить заключенные из других камер, и мы молились Богу, чтобы нас не перевели в основную камеру, там драки каждый день, и все полицейские это видели", – поделилась фото-модель.

Ранее в сети распространился видеоролик с обнаженными девушками, позирующими фотографу на балконе высотки в Дубае. На инцидент отреагировала местная полиция и задержала правонарушителей. По данным российского генконсульства, единственным проходящим по делу гражданином РФ является организатор фотосессии. В числе девушек, участвующих в съемке, одиннадцать оказались гражданками Украины, их депортировали на родину.