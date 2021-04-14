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16:33   14 Апреля 2021
Происшествия

Петербуржец сутки насиловал жену и грозился застрелить ее из карабина

Петербуржец сутки насиловал жену и грозился застрелить ее из карабина

Полиция Петербурга задержала мужчину, который почти сутки издевался над своей супругой и угрожал ей расстрелом. Злоумышленнику "светит" реальный срок.

По данным правоохранительных органов, 31-летняя женщина обратилась в полицию Курортного района. Она рассказала, что ее 43-летний супруг несколько часов насиловал ее в ванной комнате в квартире на Парашютной улице, а также грозил охотничьим карабином "Вепрь-12".

После этого мужчина увез женщину в Зеленогорск, где продолжил свои издевательства. Предполагаемого преступника задержали 12 апреля. Против него возбудили уголовное дело по трем статьям: "Насильственные действия сексуального характера", "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство".

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