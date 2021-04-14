Разлив Миасса не повлияет на строительство набережной в Челябинске

Разлив реки Миасс в Челябинске и подтопление участка, где идет строительство набережной, не повлияет на сроки сдачи объекта, заверили в администрации города.

Разлив реки Миасс в Челябинске и подтопление участка, где идет строительство набережной, не повлияет на сроки сдачи объекта, заверили в администрации города.

Вода залила часть прибрежной полосы в центре города за филармонией. ЕЕ уровень постепенно снижается, отметили в мэрии и добавили, что ведется круглосуточный мониторинг артерии.

"Данный участок по проекту предусматривает варианты контакта с водой, поэтому повреждение уже уложенной плитки не произойдет", — пояснили в пресс-службе администрации города.

Работы продолжаются на том участке, который не затронул разлив реки, решается вопрос о необходимости насыпи, уточнили в мэрии. Строительство набережной от улицы Кирова до улицы Пушкина должно быть закончено в августе 2021 года.