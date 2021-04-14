Неверное королевство: Понасенков поддержал борьбу Норвегии против исламизации

В норвежском городе Драммен прошел митинг против исламизации страны, о котором мировые СМИ решили умолчать.

За обострившимся геополитическим противостоянием России и США, за новыми погромами «лутеров» из Black Lives Matter (BLM) в Миннеаполисе, трудно разглядеть небольшой норвежский город Драммен в губернии Бускеруд. В минувшие выходные его центральные улицы напоминали зону боевых действий: полиция сдерживала натиск активистов из организации SIAN, которая борется с радикальной исламизацией королевства.

Самые ожесточенные бои прошли на центральной площади, где об щиты сотрудников правопорядка в преддверии Пасхи (в Норвегии праздник выпал на 12 апреля) бились яйца и камни. Общественные волнения возмутили авторов газеты Norsk debatt:

«Как вообще можно допустить такую ​​демонстрацию в разгар пандемии?», — вопрошает политический редактор Хеге Брин Баккен.

Первопричину демонстраций эксперт обошел стороной, сфокусировавшись на набившей оскомину коронавирусной действительности и ее жертвах. Орудовать цифрами перед недовольными норвежцами властям оказалось куда проще, чем ответить за распахнутые перед мигрантами двери, рассуждает известный историк и режиссер Евгений Понасенков. Вместе с экспертом разбираемся, те ли вопросы ставит перед читателями норвежская пресса.

Вера без границ

Организация SIAN (Stop Islamisation of Norway, «остановите исламизацию Норвегии» — англ.) возникла на обломках «Комитета против молитвенного призыва» (Aksjonskomiteen mot bønnerop) – еще одного общественного движения, которое уходит корнями в начало 2000-х годов. В те дни жители Королевства Норвегия еще не делились на «толерантных» и «негостеприимных», а число мигрантов из стран Ближнего Востока не росло в геометрической прогрессии.

На заре XXI века все изменилось, и звонче всех о грядущих переменах провозгласил громкоговоритель одной из немногочисленных (в те годы) мечетей в Осло. По центральным улицам норвежской столицы разнеслось пение – азан — призыв к всеобщей молитве для мусульман. Власти королевства одобрили песнопения, не увидев в них ничего страшного.

В Норвегию хлынули потоки мигрантов. Против неконтролируемого роста числа мусульман пытались бороться общественные группы и даже члены парламента. Одним из последних стал Карл Ивар Хаген и его «Партия прогресса» (Fremskrittspartiet), которая в стране считается самой правой политической силой. В конце 2000 года Хаген поднял вопрос на парламентском заседании, но представители других партий не поддержали его.

С тех пор ислам в Норвегии окреп. Сейчас это вторая по популярности религия в североевропейском государстве, примерно 180 тысяч человек идентифицируют себя, как мусульмане (почти 3% населения). Понять, чем жителей раскаленного Востока привлекает холодное побережье Норвежского моря, не так трудно.

Благодаря царящей в Европе «сверхтолерантности» для мигрантов в стране созданы поистине райские условия. Ежемесячно беженцы получают пособие в размере около 5 000 норвежских крон (примерно 590 долларов), а супружеские пары могут претендовать на все 6 500. Дети для норвежских мусульман – не только цветы жизни, но и повод получить еще тысячу крон сверху. Все эти выплаты работают даже в том случае, если никто из членов семьи не работает.

В каждом норвежском городе уже давно отстроена своя мечеть, порой не одна. Примерно на сотню крупных населенных пунктов в Норвегии приходится 126 мечетей (по состоянию на 2019 год), каждая из которых работает под покровительством Исламского совета Норвегии – объединения религиозных мусульманских общин. Финансируют ее, кстати, из кармана налогоплательщиков.

Мост через вечность

Число недовольных исламизацией жителей Норвегии с каждым годом естественным образом множилось. В 2008 году «Комитет против молитвенного призыва» расформировали, а на его месте возникла ныне действующая SIAN – прибежище всех неравнодушных к проблеме норвежцев, которые не захотели мириться с засильем выходцев из восточных стран, многие из которых придерживаются весьма радикальных взглядов.

Руководство страны признаки исламизации заметило слишком поздно. Осло попыталось разыграть французско-цыганский сценарий: мигрантам предложили вознаграждение в 3,5 тысячи долларов за возвращение на родину, но такое предложение их не заинтересовало. Тогда власти переключились на «разъяснительную работу с населением».

Общественники по всей стране принялись наводить мосты между радикализированной молодежью и религиозными группами, и в чем-то им это даже удалось, пишет норвежская газета Dagsavisen. Градус напряжения в обществе вновь возрос после начала пандемии коронавируса. Европейские страны закрылись на карантин, а борьбу с экстремизмом перенесли в онлайн.

«Координатор по радикализации в юго-восточном полицейском округе [Драммена] Камилла Холиен Йохансен утверждает, что молодые люди дают выход своему гневу и разочарованию. Она обеспокоена тем, что пандемия сотворила с диалоговой работой, которую они проводили для предотвращения радикализации, — пишут авторы Dagsavisen. — Трудно достичь результата из-за изоляции и роста активности жителей в интернете. Места встреч, созданные в сотрудничестве с волонтерами и полицией, закрыты, растет риск радикализации».

Гости с Востока

Выходит, что в массовых общественных недовольствах виноват коронавирус? Активисты SIAN считают иначе: 11 апреля сотни людей вышли на улицы Драммена, чтобы опротестовать чересчур открытую миграционную политику руководства Норвегии. Примечательно, что акция была согласована с городскими властями, однако сразу же после ее начала полицейские начали задерживать активистов.

На одной из видеозаписей из центра Драммена можно заметить, как ситуацию активно подогревают представители мусульманской общины. Немолодого мужчину в маске и респираторе, стоящего посреди ближневосточных гостей, начинают толкать в спину и бить по голове, после чего ситуация выходит из-под контроля.

Всего в ходе протестов было задержано пять человек, ни один из которых не является мигрантом. Местные интернет-СМИ (NRK.no, Nettavisen) обвинили активистов SIAN в том, что они «свезли» молодежь в Драммен, а действия полицейских были «направлены на безопасность людей». В поступках правоохранителей, журналистов и властей Евгений Понасенков видит прямые признаки коллаборационизма.

«Преступный разгон настоящих норвежцев, которые вышли против оккупации исламистами — это не попустительство, а намеренное предательство со стороны левацкого правительства. Сегодня власти многих европейских стран превратились в своеобразные режимы Виши [коллаборационистский режим во Франции в годы Второй мировой войны], — объяснил историк. — Сегодня Европа оккупирована, а правительства выполняют роль коллаборационистов, причем коллаборационистов, которые сами действуют во вред населению и помогают оккупантам».

Несколько веков назад европейская цивилизация, напротив, отстаивала свои территории перед гостями с Востока. В VIII-XIV веках христианские народы Пиренейского полуострова выступили против исламских завоевателей и остановили их вторжение. События назвали Реконкистой (от испанского reconquistar – «отвоевывать»), и сейчас современной Европе как никогда нужно оглянуться назад и взять пример с предков.

«Предатели леваки пустили в тыл тех, кто несколько веков хотел захватить нашу цивилизацию. <…> Исламская идеология полностью, тотально и во всех пунктах противоречит европейским традициям, сути европейского изобретения под названием: "права человека", сути всех европейских конституций и букве закона. А правительства европейских стран – это заговорщики, которые действуют вместе с оккупантами», — добавил Евгений Понасенков.

Между справедливыми требованиями народа и потаканием ближневосточным гостям власти Норвегии также выбрали последнее. «Катастрофический процесс» культурного разложения Европы, который принесли с собой первые волны мигрантов, теперь может спасти только Реконкиста, убежден известный ученый.

«Сами себя они уже точно не освободят от тех, кто ненавидит Европу, ненавидит наши традиции», – подвел черту Понасенков.

О протестах в Драммене крупнейшие мировые СМИ не обмолвились ни словом. Норвежские издания возмутило только то, что сторонники SIAN в минувшие выходные нарушили режим самоизоляции.