Губернатор Красноярского края развенчал слухи об отставке

Красноярский губернатор Александр Усс не знает, кто распространяет слухи о его увольнении. Об этом глава региона сообщил во время конференции на Красноярском экономическом форуме.

Красноярский губернатор Александр Усс не знает, кто распространяет слухи о его увольнении. Об этом глава региона сообщил во время конференции на Красноярском экономическом форуме.

В Сети начали появляться сообщения о возможной отставке губернатора Красноярского края. В материалах также говорилось о предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина с Александром Уссом.

"Что касается моего перемещения, затрудняюсь сказать, кто это придумал и зачем. Я родился в Красноярском крае, вся моя жизнь связана с краем. И я намерен служить Красноярскому краю", — прокомментировал слухи губернатор.

Глава региона добавил, что его ежегодно "куда-то отправляли", когда он занимал пост руководителя Законодательного собрания Красноярского края.

Как стало известно ранее, Путин назначил Алексея Русских врио главы Ульяновской области, пишет сайт 360tv.ru.