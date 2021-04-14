Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:27   14 Апреля 2021
Общество

Объявлено имя нового гендиректора "Метростроя" в Петербурге

Объявлено имя нового гендиректора "Метростроя" в Петербурге

Бывший заместитель председателя КРТИ Иван Каргин занял пост генерального директора петербургского "Метростроя".

Решение о его назначении принято на повторном общем собрании акционеров ОАО "Метрострой" 14 апреля. Иван Каргин займет пост гендиректора организации с 15 апреля. Сейчас формируется новый состав топ-менеджмента "Метростроя" и проводится всесторонний аудит.

"Ведется активная юридическая работа по защите прав организации в суде", — уточнили в пресс-службе "Метростроя".

С февраля 2013-го по январь 2021 года Иван Каргин занимал должность заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры. С 3 января 2021 года его избрали на пост временно исполняющего обязанности генерального директора "Метростроя".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#петербург #метрострой #каргин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров