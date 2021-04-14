Глава департамента ЭИСИ провела эфир с губернатором Забайкальского края

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына поделилась впечатлениями от встречи с руководством Забайкальского края. Об этом она написала в Instagram.

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына поделилась впечатлениями от встречи с руководством Забайкальского края. Об этом она написала в Instagram.

Кислицына во время рабочей поездки в Читу провела прямой эфир "Регионы о главном". В нем принял участие губернатор Забайкалья Александр Осипов.

"Он мыслит не как политик, которому выгодны быстрые эффектные решения, а как человек, который искренне хочет изменить сам подход", — описала Кислицына главу региона.

Представитель ЭИСИ беседовала с Осиповым около часа. По ее словам, политик стремится сделать так, чтобы вся среда в Забайкальском крае работала на социализацию человека.

Сайт 360tv.ru писал, что Забайкалье вошло в число регионов с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни.