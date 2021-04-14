Авария с автобусом под Мурманском привела к гибели водителя иномарки

Столкновение Toyota Camry и УАЗ на 1390-м километре трассы "Кола" закончилось смертью одного из участников события.

Столкновение Toyota Camry и УАЗ на 1390-м километре трассы "Кола" закончилось смертью одного из участников события.

По предварительным данным, трагедия произошла рано утром, когда находившийся за рулем иномарки водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где находился отечественный автомобиль, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

В результате происшествия предполагаемый виновник события умер до приезда скорой помощи. Помимо него, в аварии травмы различной степени тяжести получили пять человек. Сведений об их состоянии пока нет. Правоохранители вскоре выяснят все обстоятельства ДТП и примут процессуальное решение.