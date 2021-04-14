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16:19   14 Апреля 2021
Происшествия

Следком потребовал арестовать руководителей Невской мануфактуры после пожара

Следком потребовал арестовать руководителей Невской мануфактуры после пожара

СК обратился в суд с ходатайством о заключении под стражу гендиректора АО "Невская мануфактура" Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича после возгорания на предприятии.

Невский суд Санкт-Петербурга зарегистрировал поступившую от сотрудников правоохранительных органов заявку. Руководителей фабрики подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека, сообщает пресс-служба инстанции.

Правоохранители задержали предполагаемых злоумышленников 13 апреля. Само здание загорелось днем в понедельник. Огонь в самом пике ЧП охватил территорию в 10 тыс. кв. м. Под воздействием пламени обрушились кровля и межэтажная конструкция в строении. А работу спасателей осложнял сильный ветер.

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#пожар #ск #арест #Невская мануфактура

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