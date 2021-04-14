Соединенные Штаты выступили с предложением провести встречу президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в одной из стран Европы.

Соединенные Штаты выступили с предложением провести встречу президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в одной из стран Европы.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, речь шла об одном европейском государстве, однако решения по этому вопросу будут возможны "только с учетом дальнейших шагов наших визави".

Дмитрий Песков подчеркнул, что о времени встречи говорить пока рано, в частности про то, что переговоры президентов состоятся летом.