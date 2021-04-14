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15:49   14 Апреля 2021
Политика

Песков рассказал о предложении США по встрече Путина и Байден

Песков рассказал о предложении США по встрече Путина и Байден

Соединенные Штаты выступили с предложением провести встречу президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в одной из стран Европы.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, речь шла об одном европейском государстве, однако решения по этому вопросу будут возможны "только с учетом дальнейших шагов наших визави".

Дмитрий Песков подчеркнул, что о времени встречи говорить пока рано, в частности про то, что переговоры президентов состоятся летом.

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