Патрушев раскрыл подробности планов Запада по дестабилизации Крыма

Ряд стран Запада во главе с США и при активном содействии руководства Украины пытается подорвать спокойную жизнь крымчан с риском для жизни и здоровья мирных граждан РФ.

Ряд стран Запада во главе с США и при активном содействии руководства Украины пытается подорвать спокойную жизнь крымчан с риском для жизни и здоровья мирных граждан РФ.

Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время визита в город Севастополь, его слова приводит ТАСС.

"С подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований", — заявил Патрушев.

Секретарь российского Совбеза подчеркнул особую опасность западных планов по организации диверсий и террористических актов в Крыму, так их целью могут стать разжигание межнациональной розни и межконфессиональных противоречий. Патрушев не исключил, что выпускники диверсионных центров, дислоцированных на Украине, могут принять участие в подготовке терактов не только в России, но и на территории других стран.