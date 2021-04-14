Треть приехавших в РФ для работы на стройке мигрантов становятся курьерами

Иностранные рабочие считают, что в российской сфере доставки более выгодные условия работы.

До 30% мигрантов, которых застройщики специально привезли для работы на российских стройках, стали курьерами, так как «зарплата выше или сопоставима с зарплатами строителей, но работать в доставке объективно проще», сообщает телеканал «РБК» со ссылкой на президента группы компаний «Интеко» Александра Николаева, являющегося членом общественного совета при Минстрое РФ.

«То есть приезжают по заявке строителя, а потом идут в курьеры, где зарплата повыше, кто куда», — заявил Николаев.

По словам эксперта, для отрасли это — «колоссальная проблема». Так, до пандемии коронавируса строитель в среднем обходился компании в 50–60 тысяч рублей, а сейчас — до 100-110 тысяч по Москве. Затраты выросли не только из-за роста зарплат, но и из-за сопутствующих расходов.

Николаев объяснил, что иностранных работников надо «привезти, разместить, накормить, напоить, медицинскую страховку оплатить, патент оплатить».

Он добавил, что сейчас идет обсуждение сложившейся ситуации с Министерством внутренних дел, Минстроем и другими ведомствами, так как строительной отрасли необходимы «сотни тысяч людей».

Что известно о зарплатах курьера?

По данным сервиса SuperJob, средняя зарплата курьеров в России с 2019 года выросла с 35 до 45 тысяч рублей, однако в Москве пешие курьеры, могут зарабатывать вплоть до 80 тысяч рублей. По данным HeadHunter, средняя зарплата специалиста в области строительных и отделочных работ в 2020 году в Москве — 64,4 тысячи рублей, в регионах чуть меньше — 58,9 тысячи.

Согласно статистике, трудовые мигранты приезжают в в Россию чаще всего из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.

Ранее суд отправил в колонию участника банды, которая незаконно прописывала мигрантов в Москве. Их услугами воспользовались почти 167 тысяч человек.