Власти Судана поблагодарили Пригожина за гуманитарную помощь

Власти Судана выразили благодарность российскому бизнесмену Евгению Пригожину за оказание гуманитарной помощи жителям республики в преддверии священного месяца Рамадан.

Власти Судана выразили благодарность российскому бизнесмену Евгению Пригожину за оказание гуманитарной помощи жителям республики в преддверии священного месяца Рамадан.

В Хартуме состоялась торжественная церемония, посвященная благотворительной акции, организованной Евгением Пригожиным. Петербургский предприниматель направил в Судан более миллиона продуктовых наборов для малоимущих семей и нуждающихся. Жители республики начали получать гуманитарную помощь неделю назад. Раздача продуктовых наборов будет продолжаться еще 14 дней, передает Федеральное агентство новостей.

Свою благодарность Евгению Пригожину от лица суданского народа выразили федеральный министр социального обеспечения Ахмад Адам Бахит, верховный комиссар штата Хартум по гуманитарным вопросам Мустафа Адам Ахмад и представитель семей мучеников революции Абу Бакр. Министры признали тяжелую экономическую и социальную ситуацию в стране, отметив, что подобная помощь является особенно важной в сложившихся обстоятельствах.

Присутствовавшие на церемонии представители предпринимателя зачитали обращение Пригожина к народу Судана. Бизнесмен напомнил, что Хартум и Москву связывает многолетняя история партнерских и дружеских отношений, а он лично считает Судан вторым домом.

"Я считаю Судан своим вторым домом и от всего сердца хочу оказать посильную помощь суданскому народу. И это мое искреннее стремление. Поэтому я решил оказать целевую гуманитарную помощь наиболее нуждающимся жителям республики. От моего имени с помощью комитетов сопротивления, волонтеров и просто небезразличных людей будет безвозмездно роздан 1 000 000 продуктовых наборов. Но на этом мы не остановимся, будем и дальше помогать Судану", — говорится в обращении.

Стоит отметить, что в настоящее время Судан находится в экономическом кризисе, который начался задолго до переворота в 2019 году и был спровоцирован дефицитом продовольствия и ростом цен. Волнения привели к свержению экс-президента Омара аль-Башира. Переходному правительству Судана до сих пор не удалось решить продовольственный кризис.