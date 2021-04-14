«Надо готовиться к разборке»: Сатановский предупредил об отключении РФ от SWIFT

Эксперт поставил под сомнение смысл существования американских банковских систем.

Замглавы российского МИД Александр Панкин предупредил: Россию действительно в любой момент могут отключить от банковской системы SWIFT, и в этом случае страна оперативно перейдет на другие платежные механизмы.

На страницах Telegram-канала «Армагеддоныч» российский политолог Евгений Сатановский задался логичным вопросом о целесообразности существования подобных систем, без которых экономика крупнейших стран вполне может функционировать.

«Начальство как-то выкрутится. Оно у нас изрядно бизнесовое, мимо такой статьи дохода, как разовая замена всех кредитных карт в стране, точно не пройдет. Напрашивается другой вопрос: когда и если нам такую чучу отчебучат, на кой тогда вообще на планете все упомянутые выше системы [SWIFT, Visa, MasterCard]? И почему они должны работать где-то, раз не работают у нас?» — возмутился эксперт.

Если Соединенные Штаты отключат систему SWIFT на территории РФ, Москва сможет найти выход, заверил Сатановский. Америку же политолог сравнил с владельцем стеклянного дома, который закидывает камнями соседа по участку. Если чересчур сильно повысить градус напряжения, «разборки» точно не избежать, подытожил специалист:

«Наверное, еще не время их [США] глушить всерьез, но так, в ответ, включив масштабную и действенную оборотку в их же стиле… Нам с ними все равно не жить ни в дружбе, ни в партнерстве, что бы про это идиоты из пацифистско-либерального крыла ни думали. Так что готовиться к разборке точно надо».

О том, как Россия будет справляться с отключением от системы SWIFT и при чем тут Китай, «Политика Сегодня» писала ранее.