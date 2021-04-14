Вострецов поддержал идею обязать отцов в РФ покрывать часть затрат на беременность
Половину затрат на беременность должен брать на себя отец ребенка, уверен депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов.
Мужчин в РФ следует обязать брать на себя не менее половины затрат на беременность. Такая ситуация является справедливой с моральной и нравственной точки зрения, уверен член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Россиянам следует быть более разборчивыми и осторожными в половых связях, отметил он
"Если ты в такую ситуацию попал, то почему кто-то должен делать аборт. Ребенку надо давать жизнь", — заявил депутат в беседе с Агентством городских новостей "Москва".
Кроме женщины, ответственность за жизнь ребенка должен разделять и мужчина, от которого она забеременела, подчеркнул Вострецов. В случае необходимости парламентарий выразил готовность разработать соответствующие поправки в закон.