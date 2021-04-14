Вострецов поддержал идею обязать отцов в РФ покрывать часть затрат на беременность

Половину затрат на беременность должен брать на себя отец ребенка, уверен депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов.

Половину затрат на беременность должен брать на себя отец ребенка, уверен депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов.

Мужчин в РФ следует обязать брать на себя не менее половины затрат на беременность. Такая ситуация является справедливой с моральной и нравственной точки зрения, уверен член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Россиянам следует быть более разборчивыми и осторожными в половых связях, отметил он

"Если ты в такую ситуацию попал, то почему кто-то должен делать аборт. Ребенку надо давать жизнь", — заявил депутат в беседе с Агентством городских новостей "Москва".

Кроме женщины, ответственность за жизнь ребенка должен разделять и мужчина, от которого она забеременела, подчеркнул Вострецов. В случае необходимости парламентарий выразил готовность разработать соответствующие поправки в закон.