Прокуратура запросила для Соболь год исправительных работ по делу о вторжении в квартиру

Прокурор обратился к суду с просьбой назначить год исправительных работ юристу признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь.

Прокурор обратился к суду с просьбой назначить год исправительных работ юристу признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь.

Помимо наказания, сотрудник надзорного ведомства требует удовлетворить прошение об удержании 20% заработной платы виновницы события в вышеуказанный период, передает пресс-служба суда. Соболь проходит в качестве подозреваемой по ст. 139 УК РФ "Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия". Фигурантка не признает своей вины в инкриминируемом ей преступлении.

Инцидент произошел в конце декабря 2020 года, когда юрист обманом проникла в квартиру пожилой жительницы столицы, сообщало Федеральное агентство новостей.