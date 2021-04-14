Суд до 17 июля продлил арест вице-мэру Челябинска Извекову по делу о взятке

Отстраненный от исполнения обязанностей вице-мэр Челябинска Олег Извеков останется в изоляторе еще на три месяца.

Отстраненный от исполнения обязанностей вице-мэр Челябинска Олег Извеков останется в изоляторе еще на три месяца.

Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следователей о продлении Извекову меры пресечения.

Силовики задержали бывшего чиновника 17 февраля. Он стал фигурантом уголовного дела по статье "Получение взятки в крупном размере". Следствие считает, что на посту заместителя главы города по экономике и инвестициям, Извеков получил за покровительство при подписании муниципального контракта взятку в сумме 400 тыс. рублей. Заседание по делу бывшего чиновника проходит в закрытом режиме, чтобы не повлиять на ход следствия. Расследование дела продолжается.

Московский городской суд оставил главу группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и его жену Евгению в СИЗО, сообщал сайт 360tv.ru. Оба стали фигурантами дел о взятках.