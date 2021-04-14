Россия за день. Главное: госизмена в Москве, погоны за мандат в Уфе и петиция нижегородцев

Экс-помощника полпреда президента в УФО посадили за госизмену. В Уфе глава ГИБДД готов сдать погоны за место в Госдуме. А нижегородцы написали Путину.

Москва. Бывшего помощника полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева посадили за госизмену. Суд Москвы приговорил его к 12,5 годам в колонии. Заседания проходили в закрытом режиме, поскольку часть материалов дела находилась под грифом «совершенно секретно».

Красноярский край. Губернатор Красноярского края Александр Усс опроверг слухи о своей отставке. Он заявил, что не намерен покидать пост. Более того, глава региона привык к подобным сплетням, так как его, когда он был еще председателем заксобрания, «куда-то отправляли» практически каждый год.

Республика Башкортостан. Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов решил переквалифицироваться в политики. Он подал документы на участие в праймериз «Единой России», сообщили сегодня в местном отделении партии. В случае победы на выборах, полковнику придется отказаться от погон в обмен на мандат депутата Госдумы.

Омская область. Суд отправил замминистра энергетики Омской области, директора регионального Фонда капремонта Марину Степанову в СИЗО на два месяца. Чиновницу подозревают в получении взятки в размере 2 млн рублей.

Челябинская область. Затопленная из-за паводка строящаяся набережная в Челябинске будет сдана в срок, сообщили в мэрии города. Чиновники утверждают, что плитка, которую успели уложить рабочие, не пострадает, она готова к контакту с водой. Подрядчик продолжает работу на сухих участках.

Замглавы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков останется под стражей еще на три месяца — до 17 июля. Такое решение вынес суд сегодня на закрытом заседании. Бывшего вице-мэра обвиняют в получении взятки в размере более 400 тысяч рублей.

Архангельская область. Суд возобновит слушания по делу о взяточничестве бывшего руководителя налоговой службы Архангельской области Сергея Родионова. Ранее его признали виновным и назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Осужденный подал апелляцию из-за процессуальных нарушений. На время повторных заседаний он был отправлен под домашний арест.

Алтайский край. Известный в Бийске депутат, экс-единоросс Руслан Курасов, который покинул правящую партию в начале апреля, сообщил о вступлении в ряды эсеров. Также политик заявил о желании баллотироваться в законодательное собрание региона от фракции «Справедливая Россия — патриоты — за правду».

Хабаровский край. В отношении главы Бикинского района Хабаровского края Сергея Королева возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Чиновнику вменяют нанесении ущерба бюджету села Лермонтовка в размере полумиллиона рублей. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Нижегородская область. Жители Нижнего Новгорода обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить установку колеса обозрения рядом с трамплинами на территории местной спортивной школы. По их мнению, стройка может спровоцировать травмы у детей. Активисты уже написали петицию.

Московская область. Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, заключенному в тюрьму на 15 лет за коррупцию, предъявили новое обвинение. Теперь его будут судить за угрозу расправы, которую он высказал в отношении судьи, прокурора и пристава, отправивших несколько лет назад экс-чиновника за решетку.

Республика Коми. Минфин Коми впервые с декабря 2020 года решил скорректировать бюджет региона. Расходную часть предложено увеличить более чем на 1,8 млрд рублей. Большую часть суммы правительство хочет инвестировать в развитие пяти местных предприятий. В случае принятия новых поправок дефицит бюджета увеличится почти до 11,5 млрд рублей.

Волгоградская область. Суд избрал меру пресечения для экс-главы регионального комитета природных ресурсов Волгоградской области Виталия Сазонова, подозреваемого в мошенничестве и хищении 76 млн рублей из бюджета. Чиновника отправили под домашний арест до 12 июня.

Санкт-Петербург. Акционеры петербуржского «Метростроя» назначили на пост генерального директора экс-заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Ивана Каргина. Ранее более 2 месяцев он занимал должность врио руководителя организации.

Забайкальский край. Руководитель департамента региональных программ «Экспертного института социальных исследований» Дарья Кислицына провела прямой эфир в Instagram с губернатором Забайкалья Александром Осиповым. Для этого она специально прилетела из Москвы в Читу. Беседа продлилась около часа.