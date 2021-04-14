«Твердая рука» Байдена: сможет ли посол Джон Салливан подружить Россию и США

Американский посол-республиканец побывал на встрече с помощником президента России Юрием Ушаковым.

Отношения США и России переживают очередное заметное похолодание после того, как президент США Джозеф Байден 18 марта утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Сразу после этого Россия отозвала из Соединенных Штатов своего посла Анатолия Антонова.

Американские же дипломаты пока остаются в Москве, но диалог двух сверхдержав, по признанию представителя российского МИД Марии Захаровой, зашел в тупик. Вызволять его оттуда нужно сообща, и заявил об этом, как ни странно, сам Джо Байден. Во вторник, 13 апреля, он позвонил президенту Владимиру Путину и обсудил с ним «текущее состояние российско-американских отношений».

Чтобы слова Байдена о «нормализации положения дел на двустороннем треке» не прозвучали впустую, к помощнику российского президента Юрию Ушакову вызвали американского посла Джона Салливана, которого на этот пост назначал его сопартеец Дональд Трамп. Дипломата предупредили, что вводить санкции против РФ после прошедшего разговора двух лидеров недопустимо. Если Белый дом все же решится на новые экономические ограничения, реакция Москвы «будет решительной».

Правильно ли воспринял сигнал Ушакова его западный коллега Салливан? Ведущий научный сотрудник Института международных исследований, политолог и дипломат Виктор Мизин полагает, что в российско-американских отношениях не все так просто.

От Ирака до Москвы

Опыта работы «в поле» Джону Салливану не занимать. Свою карьеру он начал с Министерства обороны США, став в 2004 году заместителем главного юрисконсульта военного ведомства. Через три года он дослужился до заместителя министра торговли страны, а на закате вооруженного конфликта на Ближнем Востоке стал курировать экономические отношения Соединенных Штатов и Ирака.

Послом США в Москве Салливан стал в конце 2019 года с подачи тогдашнего президента США Дональда Трампа. Сразу после вступления в должность после новогодних праздников дипломат обозначил ряд вопросов, по которым ему больше всего хочется вести диалог с Кремлем: безопасность, Арктика, Афганистан, космос и денуклеаризация Корейского полуострова.

Ровно год спустя главное кресло Белого дома занял демократ Байден, который тут же начал отменять все постановления и указы своего предшественника из Республиканской партии, а также уволил львиную долю его команды. Джона Салливана, впрочем, кадровая чистка обошла стороной.

Перед телефонным разговором с Путиным Байден еще раз проговорил, что не намерен выдвигать другую кандидатуру на пост посла США в России, сообщают источники CNN. Американский лидер считает Салливана «твердой рукой», перед которой кремлевские элиты устоять не смогут. Здесь с демократом еще можно поспорить, рассуждает Виктор Мизин, но коней, как известно, на переправе менять не принято.

«Не то чтобы Салливан кому-то в Белом доме "приглянулся", просто в Вашингтоне хотели сохранить какую-то преемственность. — объяснил эксперт — А если сейчас менять посла, тем более в такой сложный переходный период с обострением отношений, то это ничем благоприятным не закончится. С другой стороны, даже после визита Салливана к Ушакову, санкции со стороны США продолжатся. Это зависит уже даже не от Байдена. Таково настроение если не американского политического класса, то конгресса».

Правильный вектор

Если взглянуть на последние действия Вашингтона внимательнее, то можно заметить движение к «сглаживанию углов», добавил американист Мизин. Не зря на информационном горизонте не так давно возник Мэтью Рожански. По данным инсайдеров Axios, глава Института перспективных российских исследований им. Джорджа Кеннана претендует на пост директора по России в Совете нацбезопасности при Белом доме (подробнее об этом можете прочитать в нашем материале).

Можно предположить, что Вашингтон готовит связку Салливан-Рожански для налаживания диалога с Москвой или хотя бы его возвращению к сборке «март 2021 года». Роль главного посла в этой геополитической игре крайне важна, добавил политолог:

«От посла многое зависит, но он не может кардинально менять политику Белого дома по отношению к другой стране. Джон Салливан может лишь натолкнуть Вашингтон на мысль о более конструктивных шагах в переговорах с Москвой».

Пока все внимание приковано к вероятной встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена. На место и время ее проведения Салливан повлиять уж точно не в состоянии, подытожил Виктор Мизин. Да и в Кремле американского посла пока воспринимают настороженно. В конце концов, российской вакциной дипломат прививаться отказался, а во время несанкционированных январских протестов встал на сторону митингующих, за что получил выговор с Денежного переулка.