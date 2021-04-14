Врач-гериатр дал советы пенсионерам по подготовке к дачному сезону

Пенсионерам, планирующим активность во время дачного сезона, требуется некоторая предварительная подготовка, уверена врач-гериатр Надежда Рунихина.

Пенсионерам, планирующим активность во время дачного сезона, требуется некоторая предварительная подготовка, уверена врач-гериатр Надежда Рунихина.

Многие люди пенсионного возраста в прошлом году провели много времени в самоизоляции. Перед дачным сезоном пожилым людям необходимо больше ходить, чтобы постепенно увеличивать физическую нагрузку. Кроме того, им надо защищать свою кожу от палящего солнца и выпивать достаточно воды, посоветовала Рунихина в комментарии РИА Новости.

Большинство россиян планируют провести майские праздники на даче или в деревне, приводит результаты опроса сервиса "Туту.ру". Почти 40% опрошенных собираются поехать за город, примерно треть респондентов заявила о намерении остаться дома в эти дни.