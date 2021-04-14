Подросток надышался газом для зажигалки и умер в Крыму

Сотрудники Следственного комитета начали проверку после смерти несовершеннолетнего жителя Нижнегорского района Крыма.

Сотрудники Следственного комитета начали проверку после смерти несовершеннолетнего жителя Нижнегорского района Крыма.

По предварительным данным, ученик девятого класса вместе с приятелем распивали энергетические напитки и дышали газом для заправки горелок. В какой-то момент один из школьников почувствовал ухудшение своего самочувствия. Тогда его приятель вызвал другу медиков скорой помощи.

Прибывшие врачи смогли только констатировать смерть подростка, сообщает пресс-служба ведомства по региону. Правоохранители уже назначили проведение необходимых судмедэкспертиз. Позднее они примут решение о возбуждении уголовного дела.