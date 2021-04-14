Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:51   14 Апреля 2021
Происшествия

Подросток надышался газом для зажигалки и умер в Крыму

Подросток надышался газом для зажигалки и умер в Крыму

Сотрудники Следственного комитета начали проверку после смерти несовершеннолетнего жителя Нижнегорского района Крыма.

По предварительным данным, ученик девятого класса вместе с приятелем распивали энергетические напитки и дышали газом для заправки горелок. В какой-то момент один из школьников почувствовал ухудшение своего самочувствия. Тогда его приятель вызвал другу медиков скорой помощи.

Прибывшие врачи смогли только констатировать смерть подростка, сообщает пресс-служба ведомства по региону. Правоохранители уже назначили проведение необходимых судмедэкспертиз. Позднее они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ск #крым #смерть #школьник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров