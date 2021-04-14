Зюганов отреагировал на слова Жириновского о смене лидера КПРФ

Политик объяснил, что подчинится любому исходу выборов, которые пройдут на съезде партии.

Лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов ответил на заявление главы ЛДПР Владимира Жириновского о смене руководства КПРФ, напомнив, что лидера определит съезд, который состоится в конце апреля. Об этом сообщило издание РИА Новости.

«После отчета проходят выборы нового состава, они проходят тайно... Я после отчета обязан буду выполнить волю партии: изберут в новый состав Центрального комитета — поблагодарю, я верой и правдой служу своей державе и идеалам справедливости, гуманизма и дружбы. Кого выберут новым руководством — это определит съезд», — сообщил Зюганов изданию.

Ранее Владимир Жириновский заявил о скорой смене лидера партии.