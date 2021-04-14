14:38 14 Апреля 2021Происшествия
Задержанным по подозрению в осквернении памятника в Пушкине оказался 16-летний юноша
Сотрудники полиции установили возможного виновника в вандализме, совершенном на Дворцовой улице в городе Пушкин. Подозреваемый задержан.
Сотрудники полиции установили возможного виновника в вандализме, совершенном на Дворцовой улице в городе Пушкин. Подозреваемый задержан.
О происшествии стало известно в начале апреля. На памятнике, посвященном погибшим в годы Великой Отечественной войны евреям, злоумышленник сделал откровенно оскорбительную надпись.
Оперативники установили, что акт вандализма мог совершить 16-летний студент колледжа. Правоохранители считают, что подросток целенаправленно купил баллончик с краской и приехал в город для совершения преступления.