Задержанным по подозрению в осквернении памятника в Пушкине оказался 16-летний юноша

Сотрудники полиции установили возможного виновника в вандализме, совершенном на Дворцовой улице в городе Пушкин. Подозреваемый задержан.

Сотрудники полиции установили возможного виновника в вандализме, совершенном на Дворцовой улице в городе Пушкин. Подозреваемый задержан.

О происшествии стало известно в начале апреля. На памятнике, посвященном погибшим в годы Великой Отечественной войны евреям, злоумышленник сделал откровенно оскорбительную надпись.

Оперативники установили, что акт вандализма мог совершить 16-летний студент колледжа. Правоохранители считают, что подросток целенаправленно купил баллончик с краской и приехал в город для совершения преступления.