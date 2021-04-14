Пьяная рецидивистка с ножом напала на беременную женщину в Ноябрьске

Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения жительница Ноябрьска попыталась ударить холодным оружием случайную прохожую.

Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения жительница Ноябрьска попыталась ударить холодным оружием случайную прохожую.

По предварительным данным, первым в полицию обратился охранник местного перинатального центра. Он рассказал о том, что увидел как виновница события набросилась на беременную, выкрикивая в ее адрес угрозы, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали злоумышленницу. Позднее стало известно о том, что ранее хулиганка имела судимость. Против местной жительницы уже возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Полицейские позднее опубликовали информацию о том, что потерпевшая не пострадала.