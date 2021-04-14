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14:35   14 Апреля 2021
Политика

Путин огласит послание Федеральному собранию в выставочном зале "Манеж"

Путин огласит послание Федеральному собранию в выставочном зале "Манеж"

Выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию состоится в выставочном зале "Манеж" 21 апреля в 12:00 по московскому времени.

Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин. По его словам, сенаторам предстоит трижды пройти тестирование на коронавирус перед посланием.

"Заслушивание послания состоится, как вы знаете, 21 апреля, в 12:00 в центральном выставочном зале "Манеж"", — сказал Яцкин на заседании Совфеда.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что оглашение послания российского лидера Федеральному собранию пройдет в очном режиме. По его словам, глава государства так или иначе затронет темы коронавируса и последствий пандемии.

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