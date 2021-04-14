СК задержал главу УФНС по Пензенской области по делу о злоупотреблении полномочиями

Руководитель управления Федеральной налоговой службы РФ по Пензенской области Юрий Калабин подозревается в превышении должностных полномочий.

Руководитель управления Федеральной налоговой службы РФ по Пензенской области Юрий Калабин подозревается в превышении должностных полномочий.

В настоящее время правоохранители решают вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. По предварительным данным, сотрудники ведомства не проводили проверку одной из компании.

Однако стало известно, организация не уплатила налоги на сумму более 40 млн рублей и пени в размере около 20 млн рублей. По месту работы и жительства главы УФНС силовики провели обыски, а также изъяли служебную документацию.

Юрия Калабина назначили на должность руководителя регионального управления ФНС в 2013 году. До этого он работал заместителем руководителя УФНС по Пензенской области.