Врач заявила, что люди с определенной группой крови чаще других болеют раком

Развитие онкологических заболеваний зависит не только от набора вредных привычек пациента и его генов, но и от группы крови.

Развитие онкологических заболеваний зависит не только от набора вредных привычек пациента и его генов, но и от группы крови.

Гипотезу подтвердила врач-гематолог Юлия Ненашева с оговоркой, что современной медицине пока неизвестно, каким именно образом группа крови оказывает влияние на формирование раковых опухолей. В то же время статистика указывает на связь болезни и физической особенности человека.

Согласно открытым данным, чаще всего онкологические заболевания встречаются у пациентов со второй группой крови. У них рак желудка встречается на 26% чаще. Установлено, что люди с четвертой группой крови, в свою очередь, подвержены риску развития рака поджелудочной железы.

Симптомами рака кишечника являются боли в животе и спине, а также непонятная усталость. Внимание на это обратили медики из Великобритании, сообщает сайт 360tv.ru.