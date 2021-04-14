Суд обвинил экс-главу подмосковного района Шестуна в угрозе расправой ножом

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун обвиняется по трем статьям УК РФ. Ранее его приговорили к 15 годам колонии за коррупцию.

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун обвиняется по трем статьям УК РФ. Ранее его приговорили к 15 годам колонии за коррупцию.

Чиновник, осужденный за несколько коррупционных преступлений, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Он обвиняется в угрозе расправой ножом над судьей, сообщается на странице фигуранта в Facebook.

По версии следствия, Шестун во время заседаний неоднократно угрожал причинить вред здоровью судьи, прокурора и пристава, при этом обещал учинить расправу при помощи ножа. В связи с данным поведением экс-чиновнику были выдвинуты обвинения по статьям о неуважении к суду, оскорблении представителей власти и угрозе убийством в адрес лица, осуществляющего правосудие.