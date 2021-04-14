Актер и телеведущий Олег Марусев скончался на 77-м году жизни

Артист театра и кино Олег Марусев ушел из жизни. Ему было 76 лет.

Артист театра и кино Олег Марусев ушел из жизни. Ему было 76 лет.

Печальную весть сообщил коллега по звездному цеху, а также близкий друг Стас Садальский. О причинах смерти не сообщается.

Напомним, Марусев снялся в более 20 кинокартинах. Среди наиболее известных "Графиня де Монсоро" и "Марш Турецкого". Весомый вклад Олег Федорович внес в отечественное телевидение. Он был у истоков передач "Под знаком зодиака", "Пойми меня", "Старая квартира", которые приобрели огромную популярность среди зрителей.