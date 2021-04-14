В Республике Коми могут увеличить расходную часть бюджета

Корректировки в бюджет Коми предложили внести в республиканском минфине.

Корректировки в бюджет Коми предложили внести в республиканском минфине.

Республика Коми не вносила поправок в бюджет с декабря прошлого года. Тогда уровень доходов был установлен в 79 млрд 526,7 млн рублей, а расходная часть составила 89 млрд 133,5 млн рублей. Дефицит, соответственно, равнялся 9 млрд 606,8 млн рублей. Об этом сообщает информационное агентство "БНК".

Республиканский минфин считает, что необходимо увеличить расходы на 1 млрд 865,8 млн рублей, сохранив при этом значение доходной части. В случае принятия новых поправок дефицит увеличится до 11 млрд 472,6 млн рублей.

Помимо этого, в Коми планируют установить другой верхний предел государственного внутреннего долга. Сейчас он составляет 42,9 млрд рублей, но его хотят увеличить до 45,3 млрд рублей. Расходы на обслуживание долга будут сокращены на 69 тыс. рублей в связи с переносом сроков привлечения средств. Поправки будут рассматриваться Госсоветом 29 апреля.