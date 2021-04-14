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13:48   14 Апреля 2021
Армия

Президент РФ рассказал о строительстве самого мощного ледокольного флота в мире

Президент РФ рассказал о строительстве самого мощного ледокольного флота в мире

Российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота.

Российские специалисты работают над созданием мощнейшего ледокольного флота в мире. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в среду на заседании попечительского совета Русского географического общества.

"Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как "Лидер", которых еще никто никогда не строил", — подчеркнул президент.

По словам Путина, движение судов по Северному морскому пути может перейти на круглогодичный режим уже в ближайшие годы.

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#путин #вмф рф #Ледокольный флот

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