13:48 14 Апреля 2021Армия
Президент РФ рассказал о строительстве самого мощного ледокольного флота в мире
Российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота.
Российские специалисты работают над созданием мощнейшего ледокольного флота в мире. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в среду на заседании попечительского совета Русского географического общества.
"Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как "Лидер", которых еще никто никогда не строил", — подчеркнул президент.
По словам Путина, движение судов по Северному морскому пути может перейти на круглогодичный режим уже в ближайшие годы.