Трехлетний мальчик утонул в водоотводном канале под Челябинском

Следователи Челябинской области ведут проверку по факту гибели трехлетнего ребенка, тело которого выловили из ручья в Юрзани.

Следователи Челябинской области ведут проверку по факту гибели трехлетнего ребенка, тело которого выловили из ручья в Юрзани.

По предварительным данным, малыш гулял возле частных домов, расположенных по Комсомольской улице, в компании старшего брата и других детей. В какой-то момент он подскользнулся и упал в воду. Компания несовершеннолетних местных жителей не смогла помочь ребенку выбраться на берег, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

В поисках ребенка участвовали волонтеры, спасатели и правоохранители. Спустя полтора часа тело малыша удалось обнаружить в 50-ти метрах от возможного места падения. Следователи позднее примут процессуальное решение.