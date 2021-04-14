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13:36   14 Апреля 2021
Происшествия

ДТП на трассе Новая Ладога — Вологда унесло жизнь человека

ДТП на трассе Новая Ладога — Вологда унесло жизнь человека

Автомобиль "Лада Калина" протаранила опору ЛЭП. Водитель погиб на месте. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Смертельная авария произошла на 512-м километре трассы "Новая Ладога — Вологда".

По предварительным данным, причиной трагедии стал выезд на встречную полосу движения. Водитель по неустановленным причинам грубо нарушил ПДД, в результате чего машина влетела в столб.

Мужчина за рулем "Лады" получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи. Спасателям пришлось деблокировать его тело из покореженного автомобиля. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. В ходе проверки выяснилось, что машина зарегистрирована на юридическое лицо в Великом Новгороде.

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#авария #дтп #вологда

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