ДТП на трассе Новая Ладога — Вологда унесло жизнь человека

Автомобиль "Лада Калина" протаранила опору ЛЭП. Водитель погиб на месте. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Автомобиль "Лада Калина" протаранила опору ЛЭП. Водитель погиб на месте. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Смертельная авария произошла на 512-м километре трассы "Новая Ладога — Вологда".

По предварительным данным, причиной трагедии стал выезд на встречную полосу движения. Водитель по неустановленным причинам грубо нарушил ПДД, в результате чего машина влетела в столб.

Мужчина за рулем "Лады" получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи. Спасателям пришлось деблокировать его тело из покореженного автомобиля. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. В ходе проверки выяснилось, что машина зарегистрирована на юридическое лицо в Великом Новгороде.