Издателя журнала "Флирт" Зяблицева признали виновным в деле об организации проституции

Кузьминский суд Москвы приговорил издателя Дмитрия Зяблицева к одному году и восьми месяцам колонии строгого режима за организацию занятия проституцией.

Кузьминский суд Москвы приговорил издателя Дмитрия Зяблицева к одному году и восьми месяцам колонии строгого режима за организацию занятия проституцией.

По версии следствия, фигурант с 2019 по 2020 год получил за незаконную деятельность более 47 млн рублей. Он находил в столице жилые помещения, где размещал диспетчеров. Подчиненные злоумышленника осуществляли связь клиентов с "ночными бабочками", передает пресс-служба инстанции.

Помимо Зяблицева, правоохранители также задержали семерых его подельников. Издатель ранее уже имел две судимости за аналогичные преступления и хулиганство. А в июне 2017 года журналиста отправили на три года в колонию общего режима.