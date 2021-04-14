13:26 14 Апреля 2021Политика
Песков исключил связь между приостановкой полетов в Турцию и патриотизмом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать высказывание о том, что ограничение полетов в Турцию является проявлением патриотизма.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать высказывание о том, что ограничение полетов в Турцию является проявлением патриотизма.
Накануне сенатор Совфеда РФ Константин Косачев раскритиковал антироссийские высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Политик также призвал граждан отказаться от полетов в Турцию и проявить патриотизм.
"Насколько отдых связан с патриотизмом и насколько санитарно-эпидемиологическая обстановка связана с патриотизмом?" — задал вопрос пресс-секретаря президента РФ.
Песков подчеркнул, что высказывание Косачева является его личной точкой зрения.