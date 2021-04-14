Песков исключил связь между приостановкой полетов в Турцию и патриотизмом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать высказывание о том, что ограничение полетов в Турцию является проявлением патриотизма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать высказывание о том, что ограничение полетов в Турцию является проявлением патриотизма.

Накануне сенатор Совфеда РФ Константин Косачев раскритиковал антироссийские высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Политик также призвал граждан отказаться от полетов в Турцию и проявить патриотизм.

"Насколько отдых связан с патриотизмом и насколько санитарно-эпидемиологическая обстановка связана с патриотизмом?" — задал вопрос пресс-секретаря президента РФ.

Песков подчеркнул, что высказывание Косачева является его личной точкой зрения.