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13:26   14 Апреля 2021
Политика

Песков исключил связь между приостановкой полетов в Турцию и патриотизмом

Песков исключил связь между приостановкой полетов в Турцию и патриотизмом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать высказывание о том, что ограничение полетов в Турцию является проявлением патриотизма.

Накануне сенатор Совфеда РФ Константин Косачев раскритиковал антироссийские высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Политик также призвал граждан отказаться от полетов в Турцию и проявить патриотизм.

"Насколько отдых связан с патриотизмом и насколько санитарно-эпидемиологическая обстановка связана с патриотизмом?" — задал вопрос пресс-секретаря президента РФ.

Песков подчеркнул, что высказывание Косачева является его личной точкой зрения.

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#россия #песков #турция

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