Владимир Жириновский рассказал о предстоящей смене лидера КПРФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о грядущей смене руководителя КПРФ. Информацию об этом сообщают СМИ.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о грядущей смене руководителя КПРФ. Информацию об этом сообщают СМИ.

Владимир Жириновский рассказал, что на предстоящем съезде членов Коммунистической партии Российской Федерации будет выбран новый председатель. Политик предположил, что им может стать заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин.

"Хотя Геннадия Андреевича (Зюганова, председателя КПРФ. — Прим. ред.) будут рекомендовать. Я с ним поговорил, он возьмет самоотвод", — сказал Жириновский.

Юрий Афонин в настоящее время является первым заместителем председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Он стал членом КПРФ в 1998 году.