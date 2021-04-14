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13:26   14 Апреля 2021
Политика

Путин прошел вторую фазу вакцинации от коронавируса

Путин прошел вторую фазу вакцинации от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сделал вторую прививку вакцины от коронавируса. Об этом он заявил на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).

Российский лидер сообщил, что прошел очередной этап вакцинации перед началом совещания. Он передал слово министру обороны РФ и переизбранному руководителю РГО Сергею Шойгу, который заявил, что "никакая пандемия" не остановит деятельность общества.

Путин выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация скоро стабилизируется, в том числе благодаря кампании по вакцинации населения.

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#путин #президент #коронавирус

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