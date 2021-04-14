Путин прошел вторую фазу вакцинации от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сделал вторую прививку вакцины от коронавируса. Об этом он заявил на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).

Президент РФ Владимир Путин сделал вторую прививку вакцины от коронавируса. Об этом он заявил на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).

Российский лидер сообщил, что прошел очередной этап вакцинации перед началом совещания. Он передал слово министру обороны РФ и переизбранному руководителю РГО Сергею Шойгу, который заявил, что "никакая пандемия" не остановит деятельность общества.

Путин выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация скоро стабилизируется, в том числе благодаря кампании по вакцинации населения.