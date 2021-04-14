ЦБ: отключение РФ от международных платежных систем невыгодно Западу

В настоящее время ситуация с геополитическими рисками стабильная. Такое мнение выразила первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

Банк России не видит рисков отключения РФ от западных платежных систем, поскольку в настоящее время ситуация с геополитическими рисками стабильная. Такое мнение выразила первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

В ходе пресс-конференции Скоробогатова напомнила об отечественной платежной системе «Мир».

«Нам нужно продолжить нашу работу по развитию наших платежных систем, наших инфраструктурных платформ, но при этом для нас крайне важно сохранить условия конкуренции. Мы хотим, чтобы российские компании развивались в условиях конкуренции и завоевывали свое имя, будучи лучшими, а не имея какие-то особые преференции», — объяснила Скоробогатова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нельзя исключать вероятность отключения страны от международных платежных систем.