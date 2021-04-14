В Кремле назвали условия урегулирования конфликта в Донбассе

Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Песков заявил, что военный конфликт в Донбассе может разрешиться лишь в случае отказа ВСУ от провокационных действий.

Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Песков заявил, что военный конфликт в Донбассе может разрешиться лишь в случае отказа ВСУ от провокационных действий.

Известно, что во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор глав государств Владимира Путина и Джо Байдена, в ходе которого последний выразил обеспокоенность "внезапным" усилением военного присутствия РФ в Крыму на границе с Украиной.

"На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа Вооруженных сил Украины от вооруженных действий", —­ отметил Песков, отвечая на вопрос, пришли ли главы России и США в ходе телефонного разговора к понимаю в части необходимой деэскалации на юго-востоке страны.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите Соединенных Штатов по климату пока не принято.