Более 20 человек погибли в ДТП с автобусом в Египте

Пассажирский автобус выехал из Каира в египетскую провинцию Сохаг и врезался в грузовик. Авария не обошлась без жертв.

Пассажирский автобус выехал из Каира в египетскую провинцию Сохаг и врезался в грузовик. Авария не обошлась без жертв.

По предварительным данным, ДТП случилось на дороге, которая ведет к Красному морю. Водитель автобуса попытался обогнать фуру, но столкнулся с ней. После маршрутное такси загорелось, передают местные СМИ.

В результате происшествия погибли 22 человека, которые находились в салоне общественного транспорта. Еще трое получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу. На место трагедии уже прибыл губернатор Асьюта Исам Саад, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.