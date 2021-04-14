Юрслужба Пригожина преподала урок правовой грамотности юристу ФБК

Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, включен в список НКО-иноагентов) Любовь Соболь продолжает игнорировать уведомления суда, поэтому вручать повестки ей вынуждена полиция.

Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, включен в список НКО-иноагентов) Любовь Соболь продолжает игнорировать уведомления суда, поэтому вручать повестки ей вынуждена полиция.

В Twitter-аккаунте Любови Соболь появилась запись, в которой выражено недоумение юриста по поводу того, что утром 14 апреля к ней пришла сотрудница полиции, чтобы вручить повестку по гражданскому иску бизнесмена Евгения Пригожина. Соболь возмутилась тем, что с повесткой ей пришел представитель органов внутренних дел.

"Любовь Соболь, которая, вероятно, плохо училась в университете на юридическом факультете, не понимает, по какой причине к ней пришла полиция и пыталась вручить повестку с вызовом в суд по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации Евгения Викторовича Пригожина", — говорится в сообщении пресс-службы компании "Конкорд".

Пресс-служба напомнила, что Соболь всячески уклоняется от того, чтобы прийти в суд или отправить туда своего представителя. Она также игнорирует все отправленные ей повестки по почте.

"Таким образом, возникает ситуация, в которой Любовь Соболь просто невозможно уведомить надлежащим образом. Поэтому суд вынужден направлять повестки непосредственно через правоохранительные органы", — разъяснила пресс-служба.

Несмотря на это, Соболь продолжает игнорировать уведомления, пытаясь развернуть ситуацию в свою пользу и вызвать сочувствие у подписчиков, говорится в сообщении. По мнению пресс-службы, юрист ФБК вводит свою аудиторию в заблуждение словами, что полицейские якобы "работают на Евгения Пригожина". Полиция выполняет поручение суда в соответствии с законом, резюмировала пресс-служба "Конкорда".

Симоновский суд Москвы 6 апреля частично удовлетворил иск Евгения Пригожина к Любови Соболь. Согласно решению инстанции, юрист ФБК должна выплатить 500 тысяч рублей и удалить публикации в Twitter, порочащие честь и деловую репутацию предпринимателя.