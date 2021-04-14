Премьер-министр России приехал в Дагестан

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Дагестан 14 апреля. Об этом информируют СМИ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Дагестан 14 апреля. Об этом информируют СМИ.

Самолет главы российского правительства приземлился в аэропорту Махачкалы.

Вместе с Мишустиным приехали вице-премьер Юрий Трутнев, который занимается вопросами социально-экономического развития Северного Кавказа, министр здравоохранения и министр экономического развития. Также в состав делегации входят главы Минстроя, Минприроды и руководитель Ростуризма.