Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:09   14 Апреля 2021
Политика

Премьер-министр России приехал в Дагестан

Премьер-министр России приехал в Дагестан

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Дагестан 14 апреля. Об этом информируют СМИ.

Самолет главы российского правительства приземлился в аэропорту Махачкалы.

Вместе с Мишустиным приехали вице-премьер Юрий Трутнев, который занимается вопросами социально-экономического развития Северного Кавказа, министр здравоохранения и министр экономического развития. Также в состав делегации входят главы Минстроя, Минприроды и руководитель Ростуризма.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #дагестан #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров