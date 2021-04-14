«Ответ за нож в спину». Эксперт раскрыл истинные причины закрытия Турции для россиян

Политолог Илья Гращенков уверен, что Россия принимает ответные меры в отношении Турции за недавние переговоры Зеленского и Эрдогана.

Россия решила отомстить Турции за недавние переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле, в ходе которой принимающая сторона признала незаконность возвращения Крыма в состав РФ. Такую позицию в своем Telegram-канале занял российский политолог и президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков.

«Очевидно, что все же это симметричный ответ за очередной «нож в спину» и прочие циничные решения турецкого лидера в отношении России», — поделился мнением эксперт.

Гращенков отметил, что эта история не стала прецедентом, поскольку Россия и раньше «наказывала» турков закрытием границ или запретом на ввоз продуктов. Политолог уверен, что вскоре восточная страна найдет путь «к отходчивому русскому сердцу» и жители РФ вновь смогут посещать местные достопримечательности.

«Вот уже туриндустрия Турции заявила, что «в шоке» от случившегося, ведь так рассчитывала на наших купальщиков. Так что всего-то осталось властям деятельно раскаяться в случившимся, символически поклониться Кремлю, тогда, глядишь, сразу полетят самолеты», — пошутил политолог.

По словам эксперта, за год в Турции отдыхает около одного млн туристов из РФ. Теперь часть из тех тысяч людей, что купили путевки за границу вплоть до начала лета, будут вынуждены отправиться на черноморские курорты. Гращенков добавил, что к этому российский туристический рынок не готов.

«Как показала практика, с ростом турпотока инфраструктуру не спешат расширять, зато цены растут. Проще говоря, закрыв Турцию мы получим лишь «уплотниловку», роста ни качества, ни количества, эта мера не даст, так как все понимают ее временный характер», — сообщил директор ЦРРП.

Ранее о том, что приостановку авиасообщения между странами Анкаре стоит расценивать, как предупреждение от Кремля, так же заявил политолог Владимир Джаралла. По его словам, этот шаг России станет «болезненным ударом» по экономике восточной страны.