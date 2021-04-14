13:03 14 Апреля 2021Происшествия
Киллер в течение года выслеживал криминального авторитета Альберта Рыжего
Подозреваемый в расстреле вора в законе Альберта Рыжего (Али Гейдарова) целый год потратил на слежку за жертвой.
Подозреваемый в расстреле вора в законе Альберта Рыжего (Али Гейдарова) целый год потратил на слежку за жертвой.
Фигурант поселился в элитном ЖК, на территории которого и произошло убийство. Установлено, что для прикрытия он начал встречаться с девушкой, вместе с которой он ходил в фитнес-центр, где расстрелял Гейдарова.
Задержанный уже дал признательные показания. Однако имя заказчика убийства он пока не назвал. Алика Рыжего убили 12 апреля в одном из фитнес-клубов на северо-западе Москвы. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело.