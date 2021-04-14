12:59 14 Апреля 2021Происшествия
Экс-глава комитета экологии Волгоградской области отправлен под домашний арест
Суд Волгограда отправил под домашний арест бывшего главу регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виталия Сазонова по делу о превышении полномочий.
Суд Волгограда отправил под домашний арест бывшего главу регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виталия Сазонова по делу о превышении полномочий.
По данным следствия, фигурант пользовался своим служебным положением для участия в мошеннических схемах. Чиновник может иметь отношение к хищению бюджетных средств при расчистке свалок в Среднеахтубинском районе.
Сазонов пробудет под домашним арестом до 12 июня. Информацию об этом обнародовали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Расследование уголовного дела продолжается.