Путин не планирует звонить Макрону после визита Зеленского в Париж

Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном на фоне визита украинского лидера Владимира Зеленского в Париж.

Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном на фоне визита украинского лидера Владимира Зеленского в Париж.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами. По его словам, Путин не планирует связываться с Макроном до или после визита Зеленского.

"Но такие контакты возникают очень быстро при необходимости", — добавил Песков.

Как стало известно, пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель анонсировала визит Зеленского в Париж. Поездка состоится 16 апреля. Стороны планируют обсудить ситуацию в Донбассе.