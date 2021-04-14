Британцы посоветовали Байдену прекратить "бряцать оружием" в Черном море

Американский президент Джо Байден провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Предметом разговора стала напряженность в Черном море.

Американский президент Джо Байден провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Предметом разговора стала напряженность в Черном море.

Как указали в британской газете Daily Mail, переговоры были организованы после информации о скором прибытии американских кораблей "Дональд Кук" (USS Donald Cook) и "Рузвельт" (USS Roosevelt) в акваторию Черного моря. По информации Белого дома, президент США призвал Путина к "деэскалации напряженности" в Восточной Европе. По версии британской прессы, американскому флоту советовали держаться подальше от берегов Крыма "для их же блага". Под статьей в Сети образовалась дискуссия в комментариях. "ИноСМИ.ру" приводит наиболее яркие из них.

Пользователь под ником Appreciating Life заметил, что война между США и Россией это лишь вопрос времени, но в этом конфликте пострадает вся Европа.

Verticaldrop вежливо напомнил, что у Вашингтона нет причин "лезть" в Черное море. Leonidas64 высмеял попытки американской стороны диктовать Кремлю, что делать с войсками на собственной территории. Revengeoftheuniverse же указал, что США и Россия никогда не развяжут войну.

"Просто бряцанье оружием. Эти двое никогда не вступят в полномасштабную войну, поскольку они осознают последствия. К сожалению, это означает, что прокси-война будет идти где-то в другом месте", — указал Revengeoftheuniverse.

Пользователь Кen из Великобритании призвал Москву показать "глобальному бандиту и деспоту" США, где их место. С ним солидарен и соотечественник под никнеймом TomaNewton. Он отметил, что на стороне России половина ядерного арсенала всего мира, и это отнюдь не та держава, с которой следует воевать. Вместо этого он советовал Байдену пойти и "навести порядок" в США, а не "бряцать оружием" у границ России.