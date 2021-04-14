12:54 14 Апреля 2021Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о месте встречи президентов России и США
Место предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена еще обсуждается, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Место предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена еще обсуждается, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, еще рано говорить о какой-либо конкретике в этом вопросе. Предложение новое, поэтому оно будет рассматриваться. Тема предстоящих переговоров будет обсуждаться по дипломатическим каналам, добавил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что прошедший телефонный разговор Путина и Байдена был деловым и длился достаточно долго.