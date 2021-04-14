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12:54   14 Апреля 2021
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о месте встречи президентов России и США

В Кремле прокомментировали вопрос о месте встречи президентов России и США

Место предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена еще обсуждается, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, еще рано говорить о какой-либо конкретике в этом вопросе. Предложение новое, поэтому оно будет рассматриваться. Тема предстоящих переговоров будет обсуждаться по дипломатическим каналам, добавил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что прошедший телефонный разговор Путина и Байдена был деловым и длился достаточно долго.

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#сша #путин #песков #байден

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