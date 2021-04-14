12:51 14 Апреля 2021Политика
Путин и Байден не обсуждали Навального в ходе телефонного разговора
Ситуация вокруг блогера Алексея Навального не обсуждалась во время телефонного разговора между Россией и США на высшем уровне, сообщили в Кремле.
Ситуация вокруг блогера Алексея Навального не обсуждалась во время телефонного разговора между Россией и США на высшем уровне, сообщили в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин и его коллега из США Джо Байден провели второй телефонный разговор с момента вступления американского лидера в должность. Беседа состоялась 13 апреля.
"Тема Навального, по-моему, нет, не затрагивалась", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на уточняющий вопрос журналистов.
Белый дом сообщал, что Байден в ходе разговора предложил Путину провести личную встречу на территории третьей страны.