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12:51   14 Апреля 2021
Политика

Путин и Байден не обсуждали Навального в ходе телефонного разговора

Путин и Байден не обсуждали Навального в ходе телефонного разговора

Ситуация вокруг блогера Алексея Навального не обсуждалась во время телефонного разговора между Россией и США на высшем уровне, сообщили в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин и его коллега из США Джо Байден провели второй телефонный разговор с момента вступления американского лидера в должность. Беседа состоялась 13 апреля.

"Тема Навального, по-моему, нет, не затрагивалась", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на уточняющий вопрос журналистов.

Белый дом сообщал, что Байден в ходе разговора предложил Путину провести личную встречу на территории третьей страны.

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#путин #песков #байден #кремль #навальный

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